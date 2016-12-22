Полиция застрелила напавшего на пекарню в немецком Фульде

Злоумышленник совершил нападение на пекарню, расположенную на Флеммингштрассе в немецком городе Фульда. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции Восточного Гессена.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 13 апреля. При нападении пострадали несколько человек, у которых диагностировали ранения. Точное число пострадавших полиция не указывает. Вид оружия, с которым злоумышленник напал на пекарню, неизвестен.

Прибывшие по вызову на место происшествия полицейские также подверглись атаке мужчины. По предварительным данным, злоумышленник напал на них с дубинкой и закидал камнями. Сотрудники правоохранительных органов в ответ открыли по мужчине огонь. От полученных ранений он скончался на месте. Близлежащая территория оцеплена. На месте работают следователи.