На севере Москвы загорелся пассажирский автобус

Пассажирский автобус загорелся в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. По данным ведомства, возгорание произошло вечером 12 апреля около дома 30 по улице Тимирязевская.

«Произошло возгорание в автобусе 72-го маршрута. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м», — заявили в пресс-службе МЧС. Никто не пострадал, когда к месту происшествия прибыли спасатели, людей внутри автобуса не было.

Информацию о возгорании подтвердила также пресс-служба ГУП «Мосгортранс». Там уточнили, что пассажиры не пострадали благодаря водителю.

«Водитель быстро высадил всех пассажиров и вызвал на место оперативные службы», — заявили в «Мосгортрансе».

Возгорание было полностью ликвидировано. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.