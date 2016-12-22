В московском метро сотрудник Росгвардии спас упавшего на рельсы мужчину

Сотрудник ОМОНа столичной Росгвардии спас мужчину, который упал на рельсы на станции метро «Римская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом заявили РБК в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

«Пострадавший 28-летний мужчина с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма) и сотрясением головного мозга доставлен в одну из клинических больниц», — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел около шести часов утра. Следуя на службу, старший сержант Сергей Алексеев увидел, что стоявшему на платформе станции «Римская» мужчине стало плохо, он потерял сознание и упал на рельсы, когда приближался состав поезда. Алексеев прыгнул на пути и вытащил мужчину на платформу. На место ЧП была вызвана бригада врачей.