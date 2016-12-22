СКР возбудил дело после обстрела мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по факту обстрелов украинскими военнослужащими гражданского населения в Донбассе. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Об этом сообщает пресс-служба ГУ СКР со ссылкой на официального представителя Светлану Петренко.

В результате атаки ранены трое мирных жителей. Частично или полностью разрушены не менее 12 построек, включая жилые дома и прочие объекты гражданской инфраструктуры.

СК установил, что 11 апреля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины обстреляли с помощью тяжелой артиллерии объекты гражданской инфраструктуры Донбасса. Подвергшиеся атаке объекты не являются военными целями в Донецке. Военные совершили обстрел по приказу вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, нарушив протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, отмечает СК.

Ведомство напоминает, что вооруженный конфликт между ополчением самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и Украинскими ВС и Нацгвардией длится с апреля 2014 года на юго-востоке Украины. «Решения о прекращении огня принимались неоднократно на различных уровнях, однако украинскими военнослужащими все они фактически игнорируются по сей день», — уточнили в СК.

Пасхальное перемирие было объявлено в Донбассе в ночь на 30 марта 2018 года. Однако днем 30 марта обе стороны заявили о срыве режима прекращения огня. Украинские СМИ сообщали, что огонь со стороны ДНР и ЛНР открывался более 30 раз. Ополченцы в свою очередь сообщали о нарушениях перемирия со стороны украинских военнослужащих.