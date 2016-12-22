Пять человек погибли при взрыве на футбольном стадионе в Сомали

В сомалийском городе Барава во время футбольного матча 12 апреля произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные органы власти и полицию.

«В результате взрыва погибли пять человек, еще несколько человек ранены. Все пострадавшие были из числа футбольных болельщиков», — сообщил агентству депутат от Юго-Западного Сомали​ Махад Доуор.

Полицейский Мохамед Аден высказал предположение, что за взрывом стоит радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в России). На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за происшествие.

«Мы считаем, что целью «Аш-Шабаб» были чиновники, поскольку самодельное взрывное устройство было заложено под местами для особо важных гостей», — сказал Аден. Он добавил, что ни один представитель власти не пострадал.​

«Аш-Шабаб» ведет борьбу за свержение правительства Сомали и препятствует гуманитарной помощи ООН. В конце февраля жертвами двойного теракта неподалеку от резиденции главы государства в столице Сомали Могадишо стали не менее 45 человек.

