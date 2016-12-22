В подмосковном поселке обрушилась стена общежития‍

В подмосковном поселке Обухово под Ногинском обрушилась часть стены на двух этажах общежития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Здание находится по адресу: улица Комбинат, дом 1. В общежитии проживали 46 человек, в том числе пять детей. Из здания эвакуированы 32 человека, включая двоих детей. Пострадавших нет. Людей временно разместят в местном Доме культуры.

По данным собеседника агентства, общежитие находится в здании бывшей казармы 1896 года постройки.

На видеозаписи, которую опубликовал телеканал «360», видно трехэтажный дом с пристройкой, одна из стен которой обрушилась с третьего по второй этаж.

Видео: телеканала «360»

Глава городского поселения Обухово Николай Сущенко рассказал телеканалу, что здание общежития в 2014 году вошло в программу капитального ремонта. Работы в здании начались в 2017 году, но их приостановили, так как специалистам нужно было дополнительно оценить состояние пристройки к зданию. «Проведем демонтаж этой пристройки, и дальше будем принимать решение по восстановлению вопросов жизнедеятельности теплоснабжения», — добавил Сущенко.