Глава ГИБДД выступил против переэкзаменовки водителей при замене прав

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против идеи заново экзаменовать автомобилистов, у которых закончился срок действия водительского удостоверения. По его словам, подобные изменения противоречат общепринятым международным нормам, в первую очередь венской Конвенции о дорожном движении. Об этом он заявил ТАСС.

«Фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет. Единственное [что необходимо] — это медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных, это делается в режиме наших госуслуг», — пояснил Черников.

Глава ведомства отметил, что сейчас с обновлением водительских прав, у которых истек срок действия, проблем нет. «Поэтому что-то новое изобретать смысла нет, иначе мы выйдем из общепринятых международных норм и правил», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, Черников заявил, что в ближайшее время автомобилистам при замене водительских удостоверений «абсолютно ничего» сдавать не потребуется.

В январе газета «Известия» сообщила, что автомобилисты, у которых срок действия удостоверений подошел к концу, могут столкнуться с необходимостью сдавать экзамен на знание ПДД при замене документа. Тогда такое предложение поступило от Союза автошкол. После рассмотрения этой идеи в ГИБДД заявили, что пока изменений в порядок замены прав внесено не будет.

13 марта руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин заявил, что столичные власти рассматривают возможность автоматически продлевать действие водительских прав, если у владельца истекающего документа нет критического объема нарушений. Позже в МВД отказались от этой идеи, аргументировав это тем, что водители для замены прав обязаны получать медицинскую справку.