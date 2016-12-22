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Экс-глава ФБР Коми в своей книге сравнил Трампа с мафиози
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Экс-глава ФБР Коми в своей книге сравнил Трампа с мафиози
Общество, 06:06
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Экс-глава ФБР Коми в своей книге сравнил Трампа с мафиози

Экс-директор ФБР Джеймс Коми в своих мемуарах охарактеризовал президента Дональда Трампа как человека, «не связанным правдой», а также сравнил его с мафиози. Об этом сообщает Associated Press, получившее копию мемуаров Коми под заглавием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».

В своей книге, которая выйдет на следующей неделе, Коми пишет, что стиль руководства Трампа «продиктован эгоизмом» и основан на ожидании «личной преданности».

Кроме того, в книге экс-глава ФБР раскрывает новые подробности о своих взаимодействиях с Трампом и его собственном процессе принятия решений в отношении расследования обнародования переписки в электронной почте Хиллари Клинтон в ходе президентской гонки в 2016 году.

По данным газеты The New York Post, Коми пишет также, что американский президент сам просил его начать расследование о якобы приглашенных Трампом проститутках в комнату отеля в России и их развлечениях на кровати, в которой когда-то спали Барак и Мишель Обама. По словам Коми, Трампа беспокоило, что его супруга Мелания может счесть, что в этой информации есть «даже один процент правды».

«Он просто продолжал эту тему, без всякого понуждения объясняя, почему это утверждение не может быть правдой», — пишет Коми. Он указал также, что эта просьба от Трампа прозвучала на закрытом ужине 27 января 2017 года.

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Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми в мае прошлого года. В письме к Коми Трамп обвинил его в «неспособности эффективно руководить» ФБР. Президент США посчитал, что для восстановления доверия к службе ей нужен новый лидер.

При этом в Министерстве юстиции отмечали, что Коми был уволен из-за ошибок, которые он совершил во время расследования дела об использовании личной электронной почты Хиллари Клинтон в служебных целях в 2016 году. 

Теги: Джеймс Коми , Дональд Трамп , мемуары
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