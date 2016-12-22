Умер мексиканский писатель и дипломат Серхио Питоль

Серхио Питоль (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Мексиканский писатель, переводчик и дипломат Серхио Питоль скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает издание El Pais.

По данным издания, автор скончался рано утром в четверг, 12 апреля, в своем доме в городе Халапа.

Питоль написал романы «Парад любви» и «Цветочные игры», множество эссе и стихотворений, а также был переводчиком на испанский более 100 иностранных авторов, в том числе Антона Чехова. Кроме того, Питоль вел дипломатическую деятельность, служа в МИД Мексики как атташе по культуре, в том числе во Франции, СССР, Чехии.