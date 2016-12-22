Захарова назвала Асада «лучшим другом» США до химразоружения в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действующий президент Сирии Башар Асад в прошлом был «лучшим другом» Вашингтона и Лондона, а не Москвы. Такое мнение Захарова выразила в интервью телеканалу Sky News.

«До химического разоружения Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона. [Бывший госсекретарь США Джон] Керри, когда работал в сенате, был в дружеских отношениях с Асадом», — сказала Захарова.

Она добавила, что большую часть своей жизни лидер Арабской Республики провел в Великобритании. «Он скорее ваш парень, чем наш», — отметила она.

На вопрос телеканала о призыве Трампа в Twitter «приготовиться» России к запуску ракет в регионе Захарова сообщила, что была удивлена опубликованию такого послания через соцсети. «Мы можем решать эти проблемы через телефонный звонок, а не через силу», — сказала представитель.

Она подчеркнула, что слова российского посла в Ливане о том, что Москва намерена сбивать американские ракеты в Сирии, означают намерение страны защищать «людей на земле».​

В конце прошлой недели Вашингтон обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Среди ответных действий американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут нанести удар по войскам официального Дамаска. 12 апреля Трамп провел очередной брифинг с советниками по нацбезопасности, но еще не принял окончательного решения по действиям Вашингтона.

В свою очередь режим Башара Асада опровергает свою причастность к возможной химической атаке в регионе, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможный удар «грубым нарушением международного права».