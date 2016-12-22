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Уезжавший от вымогателей мужчина врезался в отдел полиции в Зеленограде
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Уезжавший от вымогателей мужчина врезался в отдел полиции в Зеленограде
Общество, 12 апр, 23:13
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Уезжавший от вымогателей мужчина врезался в отдел полиции в Зеленограде

Спасаясь от вымогателей, мужчина на автомобиле для привлечения внимания врезался в ворота отдела полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в поселке Андреевка неизвестные угрожали 31-летнему мужчине физической расправой и вымогали у него 1 млн руб. Нападавшие сели в автомобиль пострадавшего и заставили его ехать в сторону Зеленограда.

«Потерпевший, пытаясь привлечь к себе внимание, совершил наезд на ворота отдела полиции», — сказала Волк. В результате нападавшие пересели в другую машину и попытались скрыться, но были задержаны полицейскими.

Нападавшими оказались 26-летний и 34-летний жители Подмосковья, при обыске их автомобиля полицейские нашли пневматический пистолет.

Теги: ДТП , Зеленоград
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