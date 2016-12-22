Грузовик наехал на пешеходов в Барселоне

В Барселоне днем грузовик наехал на пешеходов, пострадали семь человек. Об этом сообщает издание EuropaPress.

Инцидент произошел 12 апреля около 17:00 по местному времени (16:00 мск) на перекрестке улиц Араго и Ургеллом. Отмечается, что у грузовика отказали тормоза. Сбив пешеходов, транспортное средство врезалось в дерево. Пять пешеходов, водитель грузовика и мотоциклист получили легкие травмы.

В августе 2017 года микроавтобус наехал на пешеходов на бульваре Рамбла в Барселоне, жертвами стали 14 человек, еще более 130 получили травмы. По версии следствия, за рулем микроавтобуса находился Юнес Абуяакуб. После атаки он скрылся с места преступления. Позднее полиция Испании ликвидировала всех боевиков, причастных к теракту, — выходцев из Марокко в возрасте от 17 до 24 лет. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).