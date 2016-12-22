В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова в реанимацию

Пресс-секретарь председателя КПРФ Александр Ющенко опроверг РБК появившуюся в СМИ информацию о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в реанимацию.

«Ответ «нет». У Зюганова все отлично. Он не находится в реанимации, даже близко не подходил к ней. Здоровье отличное», — сказал Ющенко.

Внук главы КПРФ Леонид Зюганов в разговоре с РБК также опроверг информацию о госпитализации политика. «Он на обычном обследовании, которое каждый человек проходит раз в год. Никаких операций не предвидится, Геннадий Андреевич чувствует себя хорошо, я с ним час назад говорил», — рассказал он.

Ранее 12 апреля Life.ru сообщил, что Зюганову сделали операцию из-за обострения хронического заболевания. Отмечалось, что политик находится в стабильном состоянии в реанимационном отделении одной из московских больниц.