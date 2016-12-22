Панкратов-Черный прокомментировал сообщение о его госпитализации

Народный артист России Александр Панкратов-Черный прокомментировал РБК сообщения СМИ о его госпитализации.

​«Сделал маленькую операцию на ладони на левой руке и все, пришел домой, сижу, пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован, да ничего нет такого! Что за бред такой!» — сказал актер, отметив, что «ничего страшного нет».

О том, что Александр Панкратов-Черный попал в одну из московских больниц и ему предстоит операция, ранее 12 апреля сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, у артиста обнаружили серьезное заболевание, которое грозит ему потерей подвижности пальцев руки.

Актер Александр Панкратов-Черный родился в 1949 году. Он снялся в множестве отечественных фильмов и сериалах. Он сыграл в «Жестоком романсе», «Зимнем вечере в Гаграх», в фильме «Батальоны просят огня», «Ширли-Мырли», «Зефир в шоколаде», «Палата №6», «Мастер и Маргарита» (2005) и других.