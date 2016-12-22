Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади

Изображения с цитатами подвергшихся преследованию журналистов, которые активисты организации «Репортеры без границ» разместили на панорамных снимках Google (Google Street View), были оттуда удалены. Об этом CNBC сообщил руководитель «Репортеров без границ» Джонатан Лундквист.
Эту акцию в поддержку свободы слова запустило на прошлой неделе шведское подразделение «Репортеров без границ». Сотрудники организации нашли лазейку в Google Street View и при помощи графического редактора добавили на ряд зданий билборды с высказываниями журналистов, пострадавших за свою профессиональную деятельность.
Так, на комплексе зданий Средних торговых рядов на Красной площади в Москве активисты поместили баннер с надписью «Being gay is normal (Быть геем — это нормально)». Эту фразу «Репортеры без границ» приписывают школьному учителю географии из Хабаровского края. За публикацию статьи о его увольнении главного редактора газеты «Молодой дальневосточник» Александра Сутурина оштрафовали на 50 тыс. руб.
В Нью-Йорке на Бродвее на картах Google Street View появился билборд «Россия выиграла Белый дом для вас, Дональд Трамп», а в Стамбуле — плакат с критическим высказыванием в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как убедился корреспондент РБК, на снимке в Google Street View, который был сделан на Красной площади и который активисты использовали в своей акции, больше нет надписи в поддержку геев.
Как говорится в сообщении на сайте «Репортеров без границ», организация получила уведомление, что внесенные активистами изменения удалены, так как противоречили политике Google Maps. «Мы находим весьма забавным то обстоятельство, что кампанию в защиту свободы заглушили так быстро», — отмечают «Репортеры без границ».