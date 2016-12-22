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Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади
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Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади
Общество, 21:04
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Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади

Изображения с цитатами подвергшихся преследованию журналистов, которые активисты организации «Репортеры без границ» разместили на панорамных снимках ​Google (Google Street View), были оттуда удалены. ​Об этом CNBC сообщил руководитель «Репортеров без границ» Джонатан Лундквист.

Эту акцию в поддержку свободы слова запустило на прошлой неделе шведское подразделение «Репортеров без границ». Сотрудники организации нашли лазейку в Google Street View и при помощи графического редактора добавили на ряд зданий билборды с высказываниями журналистов, пострадавших за свою профессиональную деятельность.

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Так, на комплексе зданий Средних торговых рядов на Красной площади в Москве активисты поместили баннер с надписью «Being gay is normal (Быть геем — это нормально)»​. Эту фразу «Репортеры без границ» приписывают школьному учителю географии из Хабаровского края. За публикацию статьи о его увольнении главного редактора газеты «Молодой дальневосточник» Александра Сутурина оштрафовали на 50 тыс. руб.

В Нью-Йорке на Бродвее на картах Google Street View появился билборд «Россия выиграла Белый дом для вас, Дональд Трамп», а в Стамбуле — плакат с критическим высказыванием в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как убедился корреспондент РБК, на снимке в Google Street View, который был сделан на Красной площади и который активисты использовали в своей акции, больше нет надписи в поддержку геев.

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Как говорится в сообщении на сайте «Репортеров без границ», организация получила уведомление, что внесенные активистами изменения удалены, так как противоречили политике Google Maps. «Мы находим весьма забавным то обстоятельство, что кампанию в защиту свободы заглушили так быстро», — отмечают «Репортеры без границ».

Теги: Google , Карты , «Репортеры без границ»
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