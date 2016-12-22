Hearst купил оставшиеся 20% Fitch Group за $2,8 млрд

Медиахолдинг Hearst объявил о покупке 20% Fitch Group у своего французского партнера, холдинга Fimalac SA. Об этом говорится в сообщении Hearst.

Сделка оценивается в $2,8 млрд, таким образом Hearst доведет свою долю в Fitch Group до 100%. «С этой покупкой Fitch Group станет самым крупным бизнесом Hearst», — заявил президент медиахолдинга Стивен Свартц.

«Hearst и Fitch разделяют приверженность инновациям и помогают клиентам использовать информацию для принятия более разумных решений. Мы рады продолжить рост рейтингов Fitch, решений и услуг по обучению, а также более тесно сотрудничать с коллегами по подразделениям Hearst», — отметил генеральный директор Fitch Group Пол Тейлор.

В 2006 году Hearst приобрел 20% акций Fitch Group за $592 млн. С 2009 по 2014 год Hearst увеличил свою долу до 80%, потратив на это еще $2,6 млрд. В Fitch Group входят компании Fitch Ratings, Fitch Solutions и Fitch Learning. Fitch Group предоставляет услуги анализа и составления рейтингов мировых компаний.