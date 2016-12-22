Греческий истребитель потерпел крушение в Эгейском море

Греческий истребитель Mirage 2000-5 рухнул в Эгейское море. Об этом сообщило агентство AMNA. Авария произошла северо-восточнее острова Скрирос. Пилот погиб.

«Греческий пилот теперь в пантеоне героев. Он пал за веру и отечество, защищая суверенитет и территориальную целостность нашей страны, — заявил министр обороны страны Панос Камменос. — Страна преклоняет колени в скорби. Искренние соболезнования его семье и сослуживцам из ВВС».

Ekathimirini уточняет, что этот истребитель входил в группу, которая ранее в тот же день занималась перехватом турецких самолетов над Эгейским морем, нарушающих воздушное пространство страны.