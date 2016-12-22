Выкатное поле на стадионе «Санкт-Петербург Арена» протестируют в апреле

В​ыкатное поле стадиона «Санкт-Петербург Арена» («Зенит Арена»), где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, протестируют в апреле. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«Эксплуатирующие службы готовятся к тому, чтобы между матчами, намеченными на 18 апреля и 29 апреля, выкатить поле на улицу, подключить к инженерным системам внешнего периметра, протестировать их и закатить поле обратно. Следующий выезд поля с длительностью пребывания под открытым воздухом около месяца запланирован на середину мая», — уточняется в сообщении.

В четверг, 12 апреля, зампредседателя правительства Аркадий Дворкович и министр транспорта Максим Соколов осмотрели в Петербурге строящиеся к ЧМ-2018 объекты. Их сопровождал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Они посетили площадку новой станции метро «Новокрестовская» и строящийся пешеходный мост.

Строительство стадиона началось в 2006 году на месте стадиона имени Кирова. Стоимость арены с выкатным полем и раздвижной крышей первоначально оценивали в 6,7 млрд руб., но в следующем году Албин заявил, что сметная стоимость стадиона — 43 млрд руб.

Правительство Санкт-Петербурга в середине февраля передало стадион в управление футбольного клуба «Зенит».

ЧМ-2018 по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. В Санкт-Петербурге запланированы четыре матча группового этапа чемпионата, игра 1/8 финала, полуфинал и встреча за третье место.