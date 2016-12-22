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Госдума ужесточила ответственность за нарушения в сфере госзакупок
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Госдума ужесточила ответственность за нарушения в сфере госзакупок
Общество, 13:50
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Госдума ужесточила ответственность за нарушения в сфере госзакупок

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, вводящий уголовную ответственность за нарушения в сфере госзакупок. Об этом говорится в сообщении на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Закон вводит в Уголовный кодекс две новые статьи. Первая вводит ответственность в виде штрафа до 200 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет за «злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд». Если данное преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, срок лишения свободы может составить до семи лет.

Вторая статья предполагает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За это предлагается штрафовать на ​300–500 тыс. руб. либо лишать свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа (от семи до 12 лет при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере).

​Проект закона об ужесточении ответственности за нарушения в сфере госзакупок был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 12 марта. Необходимость принятия данной инициативы объясняется наличием «определенных пробелов», касающихся ответственности за злоупотребления в сфере госзакупок, — «так называемых откатов». В частности, ранее не было уголовного наказания за нарушения в определении цены государственного или муниципального контракта, совершаемых представителем заказчика, а также за подкуп работников контрактной службы.

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