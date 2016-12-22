Дочь экс-президента Франции Жака Ширака отдала его одежду беженцам

Дочь бывшего президента Франции Жака Ширака Клод Ширак отдала старые костюмы и свитеры отца для помощи мигрантам. Об этом сообщает журнал L'Obs со ссылкой на фотографа Яна Артюса-Бертрана.

«Я нахожу это символичным, мне приятно осознавать, что вещи [экс-]президента будут носить беженцы у «Порт-де-ля-Шапель» (станция метро)», — отметил Артюс-Бертран.

Фотограф рассказал, что ему позвонила монахиня Мари-Жо, которая заботится о мигрантах на северо-востоке Парижа. Она пожаловалась на недостаток теплой одежды, которая требуется ее подопечным. «Я написал в фонд Ширака и получил ответ от Клод Ширак, которая сообщила: «Я займусь этим, не волнуйся».

Спустя несколько дней Мари-Жо и другие волонтеры увидели машину Ширак, на которой привезли старую одежду бывшего французского лидера.

Жак Ширак являлся президентом Франции с 1995 по 2007 год. После своего ухода он стал пожизненным членом Конституционного совета Франции. В январе 2017 года сторонники бывшего президента предлагали выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.