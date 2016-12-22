Сбербанк не зафиксировал ажиотажного спроса на валюту

В Сбербанке не зафиксировали чрезмерного спроса на иностранную валюту со стороны граждан на фоне роста курсов валюты из-за введения санкций США. Об этом РБК сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов. «Мы не фиксируем никаких признаков ажиотажного спроса на валюту», — сообщил Морозов.

По его словам, 11 апреля клиенты-физлица Сбербанка продали валюты на $112 млн долларов, купив при этом иностранной валюты суммарно на $96 млн. «То есть налицо нетто-продажа валюты со стороны населения», — пояснил Морозов. «При этом я могу сказать, что Сбербанк располагает более чем достаточной ликвидностью, чтобы полностью удовлетворить весь потенциальный спрос со стороны наших клиентов на приобретение валюты», — подчеркнул он.

В Райффайзенбанке на запрос РБК ответили, что наблюдается увеличение количество операций с наличной иностранной валютой. При этом речь идет как о покупке, так и о продаже. Однако по сравнению с запасами наличной валюты в банке, рост объема купли-продажи в кассах не столь значительный и не приводит к дефициту евро и долларов в отделениях, подчеркнула пресс-служба банка.

Курсы доллара и евро демонстрировали сильный рост на торгах с понедельника по среду. Пиков роста курсы евро и доллара к рублю достигли 11 апреля, когда рубль обваливался до 80 руб. за евро и 65 руб. за доллар соответственно. К вечеру 11 апреля рубль частично отыграл падение предыдущего дня, поднимаясь до 62 руб. за доллар и 76,8 руб. за евро. Утром 12 апреля рубль продолжил укрепляться — к 12:05 курс достигал 77,07 руб. за евро и 62,31 за доллар.

Сбербанк является крупнейшим банком рынка розничных банковских услуг. По данным Frank RG, банк лидирует на рынках кредитования частных клиентов и ипотечного кредитования, а также на рынке вкладов физлиц.