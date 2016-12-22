Появилось видео разжигания файеров в парламенте Армении

Представители оппозиционного блока партий «Елк» («Выход») зажгли дымовые шашки в зале заседаний армянского парламента в знак протеста против планов правящей Республиканской партии назначить бывшего главу государства Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Видео: Armlife TV / YouTube

По данным портала Panorama, оппозиционеры призвали всех собраться на акцию протеста 13 апреля. «На площади Свободы в Ереване мы зажжем наш факел свободы», — заявил депутат от «Елк» Арарат Мирзоян. После этого он зажег файер. К нему присоединилась его однопартиец Елена Назарян.

Спикер парламента Ара Баблоян назвал действия оппозиционных депутатов недопустимыми и представляющими угрозу безопасности депутатов.

Бывший посол страны в Великобритании Армен Саркиcян стал новым президентом Армении 2 марта, при этом впервые президент назначался в результате голосования в парламенте: Армения в рамках конституционной реформы переходит на парламентскую форму правления. За Саркисяна проголосовали 90 парламентариев, десять выступили против. Всего в голосовании принял участие 101 из 105 депутатов (один бюллетень признан недействительным). Саркисян вступил в должность 9 апреля. Его предшественник Серж Саргсян находился у власти с 2008 года.