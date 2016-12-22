Минпромторг увеличил скидку на новые автомобили для Дальнего Востока

Минпромторг повысил скидку по социальным программам льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для жителей Дальнего Востока с 10 до 25%. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Скидка была повышена «в целях повышения доступности новых, экологичных и безопасных автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС». Этот шаг также позволит достичь «примерного стоимостного паритета» новых российских автомобилей и популярных у местных жителей б/у иномарок, считают в Минпромторге.

Скидка на первоначальный взнос в рамках социальных программ предоставляется банком заемщику, приобретающему в кредит легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн руб. Для получения скидки по программе «Семейный автомобиль» заемщик должен иметь водительское удостоверение и свидетельство о рождении двух или более несовершеннолетних детей. При покупке автомобиля впервые банк будет проверять эту информацию через Бюро кредитных историй. Заемщик также обязан дать обязательство не заключать в 2018 году другие кредитные договоры на приобретение машины.

По данным на 4 марта 2018 года, по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были проданы 29,47 тыс. транспортных средств, сообщал РБК представитель Минпромторга.

По его словам, министерство заложило 7,5 млрд руб. на указанные социальные программы в 2018 году. Компания Ford Sollers в начале 2018 года продала по этим программам 920 автомобилей (около 12% от общего числа продаж). Автомобилестроительная корпорация Renault с начала 2018 года продала более 1,8 тыс. автомобилей по этим двум соцпрограммам, что составляет 20% от общего числа продаж за текущий год. Корейская компания Hyundai продала 3,5 тыс. автомобилей по госпрограммам (15,8% от всех проданных машин).