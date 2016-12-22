Родственники опознали погибшего в авиакатастрофе Ан-148 азербайджанца

Родственники опознали погибшего при крушении Ан-148 гражданина Азербайджана Намика Гахраманова, сообщил РБК руководитель азербайджанской диаспоры Орска Чингиз Байрамалиев.

По его словам, тело погибшего опознал его брат. «Брат приехал [в Россию], забрал [тело] и отвез [в Азербайджан]. Они похоронили его три дня назад», — рассказал Байрамалиев.

Тело погибшего при крушении Ан-148 Намика Гахраманова доставили из России в Азербайджан, подтвердили РБК в пресс-службе посольства Азербайджана в России.

«После того как тело было идентифицировано, по поручению чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в России Полада Бюльбюль оглы посольством, которое отслеживало ситуацию, были предприняты все необходимые меры для передачи тела родственникам и организована отправка 7 апреля тела погибшего в город Гянджу, Азербайджан», — пояснили в посольстве.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля 2018 года в Подмосковье. На борту разбившегося самолета находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое иностранцев — граждане Азербайджана, Казахстана и Швейцарии. В конце марта Росавиация временно запретила «Саратовским авиалиниям» эксплуатировать самолеты Ан-148.