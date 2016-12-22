Голодец пообещала решить проблемы с местами в детсадах за «два-три года»

Вице-премьер Ольга Голодец в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что проблема с нехваткой мест в детских садах будет полностью решена в течении двух-трех лет.​

«Проблемы по регионам есть. Есть точки, в которых есть переуплотнение групп, есть ситуации, когда родители хотят водить ребенка [в сад] рядом с домом, что абсолютно законно и правильно, а им предлагают ездить. Я думаю, вот еще несколько лет работы — два-три года — и эта проблема на территории всей Российской Федерации должна быть полностью решена. И в Москве, и в других городах», — сказала Голодец.

Она добавила, что регионы Северного Кавказа относятся к наиболее «сложным» в данном вопросе, поскольку «там очень много детей и высокая рождаемость». В целом по России рождаемость в прошлом году сократилась «почти на 200 тыс. человек», а на Северном Кавказе она выросла, подчеркнула Голодец.

При этом министр отметила, что «есть регионы, в которых проблем вообще нету».

Уровень рождаемости в прошлом году, согласно опубликованным в январе данным Росстата, снизился на 10,7% до 1,69 млн человек. Это худший показатель за последние десять лет.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в начале марта заявил, что «в целом» проблема с детскими садами в России решена. По его словам, власти должны обеспечить семьи местами в яслях, правительство готово выделить регионам на эти цели 50 млрд руб. из бюджета.

В конце ноября 2017 года глава правительства Дмитрий Медведев на заседании с вице-премьерами заявил, что в Ингушетии и Дагестане уровень доступности детских садов составляет 64 и 80%. Голодец тогда заявила, что самый большой дефицит наблюдается в Крыму, а соответствующие программы в Ингушетии и Дагестане будут реализовываться «силами региональных властей».