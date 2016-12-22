Tele2 начала строительство сетей в двух новых регионах России

Компания «T2 РТК Холдинг», оказывающая услуги сотовой связи под брендом Tele2, выйдет в два новых российских региона: Ивановскую и Ярославскую области. Об этом РБК сообщил источник, близкий к оператору. Представитель «Т2 РТК Холдинга» Ольга Галушина подтвердила эту информацию.

«Т2 РТК Холдинг» сейчас работает в 65 регионах России. Ивановская и Ярославская области — последние в центральной части страны, где до сих пор не было сетей оператора. По словам собеседника РБК, компания начала строительство необходимой инфраструктуры в этих регионах и планирует запустить здесь услуги связи в 2019 году.​ Компания назначила Сергея Тимонина директором ивановского и ярославского филиалов (до этого он возглавлял костромской и смоленский филиалы).

В Ивановской и Ярославской областях «Т2 РТК Холдинг» получил лицензии на оказание услуг в стандартах связи второго поколения (2G), третьего (3G) и четвертого (4G) в 2014 году в результате объединения «Tele2 Россия» и мобильных активов «Ростелекома».

Среди прочего эта сделка позволила компании выйти на рынок Москвы осенью 2015 года. Необходимость масштабных затрат на строительство сети (их размер не раскрывался), расходов на маркетинг и низких тарифов, выход в Москву повредили рентабельность оператора и увеличили его долговую нагрузку. Общие капитальные затраты компании в 2015 году выросли втрое, до 39 млрд руб.

Ранее в интервью РБК гендиректор «Т2 РТК Холдинга» Сергей Эмдин рассказал о планах компании выйти в 2018 году в два новых региона. Назвать их он тогда отказался. «Мы могли бы выйти разом в большее количество регионов, но рынок сегодня в таком состоянии, что в большинстве случаев экономическая целесообразность отсутствует», — отметил он.