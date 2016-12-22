Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,06 62,97 EUR Нал. 80,58 78,08 USD Бирж. 63,67 +0,65 EUR Бирж. 78,87 +1,02 USD ЦБ. 64,06 +1,69 EUR ЦБ. 79,28 +2,43 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6927,00 +107,60 MOEX 2178,62 +0,22% RTS 1078,14 -1,16% Brent 72,72 +2,36% DJIA 24271,59 -0,56% Nasdaq 7087,59 -0,09% FTSE 7259,99 -0,09%
Tele2 начала строительство сетей в двух новых регионах России
Лента новостей
Киев поддержал предложение Трампа к России готовиться к удару по Сирии 17:59, Политика Медведев рассказал о пенсии своей бабушки 17:58, Экономика ВТБ намерен приобрести долю в ИТ-компании Алексея Ананьева 17:46, Технологии и медиа Самолет НАТО провел разведку у границ Сирии 17:44, Политика Tele2 начала строительство сетей в двух новых регионах России 17:36, Технологии и медиа Пилотов предупредили о ракетных стрельбах России у берегов Сирии 17:34, Политика Стоимость биткоина превысила $6,9 тыс. 17:33, Крипто Генштаб ответил на данные ВОЗ о 500 пострадавших из-за «химатаки» в Сирии 17:30, Политика Племянница Скрипаля повторно запросила визу в британском посольстве 17:22, Политика Родственники опознали погибшего в авиакатастрофе Ан-148 азербайджанца 17:17, Общество Минфин объяснил отказ от закупок валюты контролем за рынком 17:11, Финансы Юристы Telegram попросили суд перенести заседание по иску о блокировке 17:01, Технологии и медиа Зарплата с рождения и горизонты планирования: как живут финны 17:00, Стиль Finnair изменила маршруты рейсов в Тель-Авив из-за ситуации в Сирии 16:52, Общество Минэнерго Украины рассказало о рассчитываемом объеме транзита газа 16:46, Экономика СМИ узнали детали контракта капитана «Зенита» с итальянским клубом 16:43, Спорт Бывший сотрудник милиции ЛНР получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины 16:39, Общество Число жертв крушения военного самолета в Алжире увеличилось до 257 16:39, Общество Сирия сочла слова Трампа об ударах безумством и угрозой всему миру 16:34, Политика Суд в Гааге приговорил сербского националиста Шешеля к 10 годам тюрьмы 16:24, Политика Володин предложил Медведеву ответить на санкции США зеркальными мерами 16:17, Политика Фридман заявил о сохранении планов по объединению активов L1 и BASF 16:09, Бизнес Икона, панк, активист: каким получился фильм о Вивьен Вествуд 16:04, Стиль Власти Австралии усилили регулирование криптовалют: как отреагирует рынок 15:58, Крипто Сестра Юлии Скрипаль усомнилась в правдивости видео ее выхода из больницы 15:44, Общество Путин выразил соболезнования президенту Алжира после падения Ил-76 15:40, Общество Компания Вексельберга купила водоканал Пензы 15:40, Бизнес В результате взрыва на заводе «Алмаз» в Петербурге погиб человек 15:37, Общество
Tele2 начала строительство сетей в двух новых регионах России
Технологии и медиа, 17:36
0
Tele2 начала строительство сетей в двух новых регионах России

Компания «T2 РТК Холдинг», оказывающая услуги сотовой связи под брендом Tele2, выйдет в два новых российских региона: Ивановскую и Ярославскую области. Об этом РБК сообщил источник, близкий к оператору. Представитель «Т2 РТК Холдинга» Ольга Галушина подтвердила эту информацию.

«Т2 РТК Холдинг» сейчас работает в 65 регионах России. Ивановская и Ярославская области — последние в центральной части страны, где до сих пор не было сетей оператора. По словам собеседника РБК, компания начала строительство необходимой инфраструктуры в этих регионах и планирует запустить здесь услуги связи в 2019 году.​ Компания назначила Сергея Тимонина директором ивановского и ярославского филиалов (до этого он возглавлял костромской и смоленский филиалы).

В Ивановской и Ярославской областях «Т2 РТК Холдинг» получил лицензии на оказание услуг в стандартах связи второго поколения (2G), третьего (3G) и четвертого (4G) в 2014 году в результате объединения «Tele2 Россия» и мобильных активов «Ростелекома».

Среди прочего эта сделка позволила компании выйти на рынок Москвы осенью 2015 года. Необходимость масштабных затрат на строительство сети (их размер не раскрывался), расходов на маркетинг и низких тарифов, выход в Москву повредили рентабельность оператора и увеличили его долговую нагрузку. Общие капитальные затраты компании в 2015 году выросли втрое, до 39 млрд руб.

Ранее в интервью РБК гендиректор «Т2 РТК Холдинга» Сергей Эмдин рассказал о планах компании выйти в 2018 году в два новых региона. Назвать их он тогда отказался. «Мы могли бы выйти разом в большее количество регионов, но рынок сегодня в таком состоянии, что в большинстве случаев экономическая целесообразность отсутствует», — отметил он.

Согласно официальному отчету компании, абонентская база оператора в 2017 году выросла на 4,2% по сравнению с показателем 2016 года и составила 40,6 млн клиентов. Еще более 1 млн абонентов было у виртуальных операторов мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO), работающих на сети «Т2 РТК Холдинга». В прошлом году выручка компании выросла на 16,2% по сравнению с 2016 годом и достигла 123 млрд руб. За год «Т2 РТК Холдинг» сократил убыток почти в три раза, до 5,5 млрд руб.
Автор: Александра Посыпкина.
Теги: Tele2 , услуги связи , Иваново , Ярославль
Главное
Генштаб ответил на данные ВОЗ о 500 пострадавших из-за «химатаки» в Сирии Политика
Материалы по теме
Tele2 назвала размер абонентской базы в России Технологии и медиа
Tele2 раскрыл долю рынка в Москве Технологии и медиа
Глава Tele2 заявил о сохранении стратегии после акционерных изменений Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.