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Совфед поддержал введение новой меры пресечения
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Совфед поддержал введение новой меры пресечения
Общество, 15:33
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Совфед поддержал введение новой меры пресечения

Совет Федерации одобрил закон о дополнении Уголовно-процессуального кодекса новой мерой пресечения — «запретом определенных действий», сообщает «Интерфакс».

Согласно этому закону, суд может, в частности, запретить подозреваемому или обвиняемому выходить из дома в определенное время, находиться в некоторых местах, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления или использовать средства связи и интернет или управлять автомобилем. По решению судьи запрет может касаться как одной сферы, так и сразу нескольких.

Госдума одобрила введение в России новой меры пресечения
Общество

В качестве исключения подозреваемый или обвиняемый не в праве быть ограничен в использовании средств связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, дознавателем и контролирующим органом.

Контроль за соблюдением запретов будет осуществлять ФСИН. Срок действия запретов будет зависеть от тяжести преступления. В случае их нарушения суд может изменить меру пресечения на более жесткую, отправив нарушителя под домашний арест или в СИЗО.

Депутаты Госдумы приняли данный закон в третьем, окончательном чтении 5 апреля. Данная мера обеспечит «положительный экономический эффект», поскольку уменьшит госрасходы на содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей и выплаты в счет возмещения вреда, «связанного с нарушением прав личности при заключении под стражу».

Теги: Совет Федерации
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