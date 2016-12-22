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Медведев заявил о недопустимости управления малым бизнесом крупными ТЦ
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Медведев заявил о недопустимости управления малым бизнесом крупными ТЦ
Пожар в Кемерово, 14:45
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Медведев заявил о недопустимости управления малым бизнесом крупными ТЦ

Обслуживание крупных торговых центров малым бизнесом — это повод для проверки, в том числе со стороны правоохранительных органов. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» после доклада в Госдуме о деятельности правительства.

«Очень странно, когда крупные площади обслуживают компании, которые действуют в форме малого бизнеса, находятся на упрощенной системе налогообложения, хотя там обороты явно другие. Это тоже предмет проверок, включая проверки правоохранительных органов», — сказал Медведев, добавив, что в будущем на это также нужно обратить «самое пристальное внимание».

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Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, среди которых 41 ребенок. ТРЦ управляла компания ООО «Зимняя вишня Кемерово», входящая в реестр субъектов малого и среднего бизнеса.

СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Фигурантами дела стали семь человек. Среди них гендиректор и технический директор компании-владельца, а также управляющая ТЦ.

Теги: малый бизнес , Дмитрий Медведев , ТРЦ
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