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Компания Вексельберга купила водоканал Пензы
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Компания Вексельберга купила водоканал Пензы
Бизнес, 15:40
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Компания Вексельберга купила водоканал Пензы

Компания «Российские коммунальные системы» (РКС, входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) закрыла сделку по покупке пензенского «Горводоканала», следует из сообщения РКС, поступившего в РБК.

РКС приобрела по 100% компаний «Инвестресурс» и «Водоканал», которые владеют 51% в «Горводоканале» (еще 49% — у муниципального унитарного предприятия по очистке города, которое принадлежит администрации Пензы). По данным СПАРК, 100% «Водоканала» принадлежало «Инвестресурсу», а 100% «Инвестресурса» — компании «Ксервис» (ее конечный владельцы — Мария Кондрашина и Владимир Толчеев).

Источник, знакомый с условиями сделки, сообщил РБК, что РКС заплатили за актив около 300 млн руб. Представитель РКС отказался раскрывать сумму сделки.

Представитель администрации города Пензы тоже отказался от комментариев, сославшись на то, что сделка заключена между частными компаниями.

Генеральный директор РКС Павел Курзаев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что Пензенская область является одним из ключевых регионов, входящих в круг стратегических интересов оператора. Как уточнил представитель РКС, уже в 2018 году в водоканал Пензы планируется инвестировать 289 млн руб.

По словам замглавы администрации Пензы Юрия Ильина, городу необходима модернизация оборудования для перехода на новые технологии очистки воды, снижения энергозатрат и повышения надежности работы всей системы. «Надеемся, что с помощью «Российских коммунальных систем» удастся улучшить качество водоснабжения в Пензе», — цитируют чиновника в сообщении РКС.

«Российские коммунальные системы» — крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. Компания работает в восьми регионах — Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областях и Республике Карелия. Выручка компании по МСФО за 2017 год составила 32,6 млрд руб.

Теги: Водоканал , «Ренова» , Вексельберг
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