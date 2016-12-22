В Госдуму внесли законопроекты об уничтожении контрафакта нарушителями

Правительство внесло в Госдуму поправки к закону о таможенном регулировании, КоАП и Уголовному кодексу, которые предусматривают отказ от конфискации товаров незаконного оборота государством и перекладывание на правонарушителей материальной ответственности за транспортировку, хранение и уничтожение контрафакта.

«Предполагается, что уничтожение будет исполняться непосредственно нарушителями», — заявили «Коммерсанту» в Министерстве промышленности и торговли России.

В ведомстве добавили, что рассчитывать размер издержек будут ориентируясь на размер экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации. Ожидается, что данные меры будут способствовать увеличению денежных поступлений в госбюджет.

В пояснительных записках к законопроектам Минпромторг отмечает, что на данный момент государству приходится платить от 12 до 15 руб. за кубометр конфиската. В сумму входят расходы на хранение, экспертизу, оценку и ликвидацию. Однако после утверждения поправок все затраты лягут на того, кто использует чужой товарный знак, незаконно провозит товары через границу и продает товар ненадлежащего качества или без маркировки.

В министерстве пообещали, что алгоритм уничтожения товаров правительство утвердит ко второму чтению.