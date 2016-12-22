Депозитарий Citi возобновил операции с бумагами En+ Group Дерипаски

Банк Citi, являющийся депозитарием En+ Group Олега Дерипаски, вновь начал проводить операции с ее глобальными депозитарными расписками (GDR) и будет делать это вплоть до 7 мая, говорится в сообщении компании.

6 апреля, после того как Минфин США внес En+ Group в санкционный список, Citi сообщил, что приостанавливает трансферные операции с бумагами En+ Group до завершения анализа ситуации.

После возобновления операций держатели GDR En+ Group смогут обменять расписки на акции компании.

Накануне, 10 апреля, международная клиринговая система Clearstream (подконтрольна бирже Deutsche Börse), обеспечивающая клиентам доступ на национальные рынки ценных бумаг десятков стран, отказалась от проведения сделок с бумагами компаний, включенных 6 апреля Минфином США в санкционный список (Specially Designated Nationals List, SDN).

Исключение, в соответствии с условиями Минфина США, сделано для глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group и Rusal, а также акций Rusal и «Группы ГАЗ». Операции с ними будут проводиться Clearstream вплоть до 6 мая 2018 года.