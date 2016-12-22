Патрушев предложил создать институт «интернет-дружинников»

​Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предложил создать из числа активных блогеров институт «интернет-дружинников». Об этом он заявил на совещании в Черкесске по вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), передает ТАСС.

«В работе по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи более активно использовать возможности общественных организаций, продумать в рамках волонтерского движения меры по созданию института так называемых интернет-дружинников, привлекая для этого активных пользователей интернета из числа блогеров», — сказал он.

Патрушев также заявил о необходимости «шире вовлекать молодежь в патриотические проекты», используя для этого официальные интернет-ресурсы органов исполнительной власти регионов и органов местного самоуправления.