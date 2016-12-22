МЧС огласило список погибших при падении Ми-8 в Хабаровске

В Хабаровске установили личности всех шести погибших при падении вертолета, заявил замглавы регионального управления МЧС ​Иван Колонтай. Об этом сообщает ТАСС.

Тела всех шести погибших были найдены к 12:30 по местному времени (05:30 мск).

«На борту находились проверяющий Штанько Алексей Владимирович 1976 г.р., три командира воздушных судов Ермаков Антон Анатольевич 1979 г.р., Макаров Дмитрий Николаевич 1973 г.р., Посохов Виктор Федорович 1968 г.р., член экипажа вертолета, второй пилот Ульянов Игорь Владимирович 1985 г.р. и бортмеханик Борода Юрий Николаевич 1963 г.р», — сказал Колонтай на заседании правительства края.

В момент крушения МИ-8 в Хабаровске были сильные осадки, низкая облачность. Об этом РБК сообщила начальник ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Светлана Агеева. «Погода было облачная, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Низкая облачность, высота нижней границы облаков 100-150 м. Горизонтальная видимость составляла 3 км», — пояснила она.

В то же время представитель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) Владимир Тюрин заявил РБК, что «видимость 3 км считается вполне нормальной для пилотов».

Вертолет Ми-8 разбился при проведении тренировочного полета в Хабаровске. Он упал в районе улиц Антенная и Хирургическая, в 300 м от жилого дома. Погибли находившиеся на борту шесть человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Спасатели нашли и передали следователям оба бортовых самописца машины. Предварительными версиями аварии называются неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота.

