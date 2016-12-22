Более 80 человек погибли от отравления нелегальным алкоголем в Индонезии

В Индонезии за последний месяц более 80 человек погибли от употребления контрафактного алкоголя, передает The Assosiated Press со ссылкой на индонезийские власти.
По словам представителя полиции Западной Явы Трунеудо Висну Андико, от отравления поддельным спиртным в провинции умерли более 45 человек, еще 31 человек скончался в столице Индонезии Джакарте, более 90 человек были госпитализированы в Чикалинке, недалеко от провинции Бандунг.
Глава госпиталя в Чикалинке Яни Сампена сообщила, что в государственном медицинском учреждении, куда доставили 93 человека с алкогольным отравлением, есть всего 19 коек, поэтому пациентов приходится размещать в соседних больницах.
«Все пациенты поступают с затрудненным дыханием, помутненным сознанием и плохим зрением», — заявила индонезийскому телевидению врач в государственной больнице в Чикалинке.
Основной причиной отравления в полиции называют ядовитый метанол, вырабатывающийся как побочный продукт при изготовлении нелегального алкоголя.
По данным издания, индонезийские власти связывают такую высокую смертность от контрафактного алкоголя с тем, что производство нелегального спиртного стало распространенным бизнесом в стране после введения в 2015 году высоких налогов на легальный алкоголь.
Трунеудо Висну Андико заявил The Jakarta Post, что на данный момент полиция арестовала семерых подозреваемых в изготовлении и продаже поддельного спиртного.