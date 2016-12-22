Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы

На юго-западе столицы самосвал протаранил девять легковых автомобилей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой источник в экстренных службах, информацию которого подтвердили в пресс-службе управления ГИБДД.

ДТП произошло в районе д. 21 по улице Профсоюзная. «Самосвал совершил столкновение с остановившимися на светофоре автомобилями — четырьмя Volkswagen (из них одна машина такси), Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и двумя такси — Hyundai Solaris», — приводит агентство слова источника.

Фото: АГН «Москва»

На место для выяснения обстоятельств случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов. Возможной причиной ДТП называют усталость водителя и отказ тормозов самосвала. В результате аварии никто не пострадал.​