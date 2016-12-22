Умер автор первых хитов Киркорова композитор Тончо Русев

В Болгарии в возрасте 85 лет скончался музыкант и композитор Тончо Русев, автор первых песен эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом певец написал в своем Instagram.

«Печальная весть только что ко мне прилетела-пришла из Болгарии — не стало великого болгарского композитора Тончо Русева, он скончался сегодня на 86 году жизни», — заявил Киркоров.

По его словам, именно Русев был автором его первых песен. «Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь болгарский народ, которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет», — сказал артист.

Он отметил, что Тончо Русев был автором таких известных песен как «Синдбад-мореход», «Ты Ты Ты», «Днем и ночью» и других.

Родственники композитора на его странице в Facebook сообщили, что музыкант умер после непродолжительной болезни за несколько дней до своего дня рождения. «Он написал более тысячи песен, выиграл десятки престижных наград на болгарских и международных музыкальных конкурсах. Тончо Русев оставляет след в болгарской поп-музыке. Отличный музыкант, но, прежде всего, он был великим человеком», — написали члены его семьи.