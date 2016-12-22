В США умерла солистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз
Общество, 04:49
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В США умерла солистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз
В США скончалась одна из солисток группы The Staple Singers Ивонн Стейплз, сообщает Chicago Tribune.
Певица умерла на 81-м году жизни в Чикаго. Причина ее смерти пока не установлена.
Группа The Staple Singers исполняла музыку в стилях госпел, соул и ритм-н-блюз. В ее состав входили Попс Стейплз, его сын Первис и дочери Мейвис, Ивонн и Клиота. В 1999 году группа была принята в Зал славы рок-н-ролла. Наиболее известными хитами ансамбля являются композиции «I'll Take You There» и «Let's Do It Again». Обе песни достигли вершины Billboard Hot 100.
The Staple Singers распалась в 2000 году после смерти Попса Стейплза.