Постпреды России и Британии обменялись цитатами Ленина на заседании в ООН

Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянные представители России и Великобритании Василий Небензя и Карен Пирс обменялись цитатами из классиков марксизма-ленинизма, передает «РИА Новости».
Сперва британский постпред привела цитату из основателя советского государства Владимира Ленина о том, что «количество переходит в качество». Таким образом она прокомментировала количество российских вето на резолюции СБ ООН по Сирии.
В свою очередь Небензя похвалил Пирс за знакомство с классиками марксизма. При этом он добавил, что Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин были «частыми визитерами» в Лондоне. Комментируя высказывание Пирс о количестве, которое переходит в качество, российский дипломат процитировал название другой работы Ленина: «Лучше меньше, да лучше».
В ответ на это постпред Великобритании заявила, что Карл Маркс «перевернулся бы в гробу», если бы узнал, что страна, «основанная на его принципах», делает столько для поддержки Сирии.