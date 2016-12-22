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Минобороны отчиталось о построенном в Сирии мосте через Евфрат
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Минобороны отчиталось о построенном в Сирии мосте через Евфрат
Война в Сирии, 00:17
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Минобороны отчиталось о построенном в Сирии мосте через Евфрат

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор завершилось строительство автодорожного моста через реку Евфрат, которое было выполнено российскими военными. Об этом заявил начальник автодорожной службы департамента транспортного обеспечения Минобороны России полковник Владимир Буравцев, передает «Интерфакс».

«Особенностью при строительстве этого моста стали непростые условия при проведении водолазных работ в условиях ограниченной видимости, сильного течения», — рассказал он.

По словам Буравцева, во время строительства были проведены занятия со специалистами сирийской стороны. «Сейчас мы передаем им мост в эксплуатацию. Они знают, что это за сооружение и как его эксплуатировать», — отметил полковник.

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Председатель комитета безопасности провинции Дейр-эз-Зор генерал-майор Юзеф Шелпи поблагодарил «друзей из России», которые построили этот мост. Он отметил, что находившаяся ранее на этом месте паромная переправа не удовлетворяла потребности людей. «Теперь жители могут привозить продукты и все необходимое для жизни», — сказал Шелпи.

Строительство моста велось бойцами 462-ого отдельного мостового батальона дорожных войск России с привлечением водолазов Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В.Хрулева. Ширина моста составила 6,5 м, из них 4,2 м — проезжая часть, а 2,3 м — пешеходный переход. Длина моста — 156 м.

Теги: Евфрат , Сирия , Минобороны , строительство дорог
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