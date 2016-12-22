В Подмосковье загорелся дом солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского

В Подмосковье загорелся дом участника группы Uma2rman Сергея Кристовского. Об этом он сообщил РБК. «Да, достоверная [информация]. Загорелся соседний дом, потом уже на наш перешел», — пояснил Кристовский.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области РБК сообщили, что в подмосковной деревне Гаврилково произошел пожар в частном доме.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 400 кв. м. В МЧС подчеркнули, что в настоящее время пожар ликвидирован.

Всего в тушении были задействованы шесть единиц техники и 15 человек, добавили в пресс-службе.

«Пожар произошел в таунхаусе, по своей конструкции таунхаус — это помещение на двух хозяев. Возгорание произошло в доме нашего концертного директора Евгении Лазаревской. Оперативно вызвали МЧС и пожарных, спасибо службам, что они приехали вовремя. Огню удалось перекинуться на дом Сергея [Кристовского]. Сейчас очаг возгорания локализован. Дом Евгении выгорел полностью. Никто не пострадал», — сообщила РБК PR-директор группы Uma2rman Юлия Сажина.