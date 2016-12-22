ЦБ заявил о передаче «Росгосстрахом» «подозрительных материалов» в МВД

Новое руководство «Росгосстраха» передало материалы о «подозрительных случаях» в компании при прошлом руководстве в правоохранительные органы. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин, передает ТАСС.

«Мы в итоге, рассмотрев письмо МВД, согласились на параллельную проверку. Если коллеги из МВД скажут, что они готовы такую проверку проводить, мы тут же ее поддержим. Насколько я понимаю, они хотят изучить ситуацию с действиями прошлого менеджмента, чтобы понять, были там какие-то злоупотребления, нарушения законодательства, либо нет», — пояснил зампред Банка России.

Чистюхин добавил, что ЦБ изучил запрос МВД и готов предоставить эти данные министерству и провести совместную проверку действий прежнего руководства страховой компании. «Мы за время, когда Банк России фактически установил контроль над этой компанией, получили большое количество данных о ней. А те случаи, которые нам казались подозрительными или связанными с нарушением законодательства, направлялись в правоохранительные органы. Менеджмент точно направлял», — отметил зампред.

В начале февраля МВД предложило ЦБ совместно проверить «Росгосстрах». Чистюхин тогда пояснил, что регулятор «прорабатывает» этот вопрос. «В банке «ФК Открытие» долгое время работала временная администрация, которая, конечно же, смотрела все бизнес-процессы дочернего общества ПАО «СК «Росгосстрах», и с этой точки зрения мы должны принять решение, есть ли необходимость с коллегами из МВД проводить проверку или же воспользоваться всеми теми документами и знаниями, которые сегодня есть у ЦБ», — сказал он. Вторая тема, по словам Чистюхина, формальная — законодательство не предусматривает формат совместных проверок, но это «намного более технически решаемый вопрос».

Бывший совладелец и президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров тогда отказался от комментариев.

В конце ноября в «Росгосстрахе» сменился состав совета директоров. В него вошел в том числе Михаил Задорнов, ставший позднее председателем правления «Открытия».

В прошлом году ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» со своими активами, включая «Росгосстрах». В регуляторе пояснили, что одной из причин стала попытка «Открытия» купить «Росгосстрах».

Чистый убыток «Росгосстраха» по итогам девяти месяцев 2017 года составил 35,32 млрд руб., что на 60% больше, чем за аналогичный период 2016 года.