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Минприроды разрешит охотиться на больных чумой кабанов с вертолетов
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Минприроды разрешит охотиться на больных чумой кабанов с вертолетов
Общество, 17:04
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Минприроды разрешит охотиться на больных чумой кабанов с вертолетов

Минприроды намерено разрешить охотникам отстреливать кабанов и северных оленей с вертолетов и других транспортных средств, чтобы остановить распространение вирусов африканской чумы свиней и сибирской язвы. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Вспышки вирусов были зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Охотники смогут использовать вертолеты и транспорт только для «оперативного пресечения» распространения указанных вирусов, а также при условии установления ветеринарными службами карантина. Охотники должны получить специальное разрешение, в котором будут указаны регистрационные номера транспортных средств, количество животных, способы охоты, сроки действия и территория, на которых будет вестись отстрел.

«Мнение о том, что данное решение создает условия для так называемого VIP-браконьерства действительности не соответствует», — указывается в сообщении ведомства.

В Минприроды отметили, что охотящимся с вертолетов и других транспортных средств грозит уголовная ответственность — арест на срок до шести месяцев, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

Теги: Минприроды , охота , вертолеты
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