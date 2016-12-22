В ЦБ допустили проблемы с инфраструктурой Мосбиржи на фоне падения рынка

Центробанк готов разбираться с жалобами инвесторов и проблемами инфраструктурного характера, возникшими во время торговой сессии на фондовом рынке Московской биржи 9 апреля, если таковые поступят. Об этом журналистам заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, передает «Интерфакс».

По словам Швецова, на профессиональных форумах встречались жалобы от частных трейдеров на проблемы с подключением и совершением сделок через брокеров БКС, «Финам», «Открытие», проблемы в работе системы QUIK, а также с трансляцией данных со стороны Московской биржи.

Первый зампред ЦБ считает, что на фоне резкого падения рынков это нормальная ситуация. «В любом случае «движок» любой организации иногда во время пиковой нагрузки может тормозить. Это нормально. Производительность системы очень сильно меняется в зависимости от стоимости этой системы, с многократным запасом никто систему не делает», — пояснил он. «Учитывая большие объемы заявок, я допускаю, что, возможно, были какие-то задержки у Московской биржи», — сказал он.

6 апреля США ввели санкции против нескольких крупных российских бизнесменов, госменеджеров и российских компаний. В понедельник, 9 апреля российский фондовый рынок отреагировал на новые ограничения обвалом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на 8,34% (до 2090 п.), индекс РТС — на 11,44% (до 1094 п.). За день капитализация фондового рынка снизилась на 820 млрд руб.