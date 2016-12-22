Лукашенко раскритиковал российские сериалы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал качество российских сериалов, транслируемых на белорусских телеканалах. Об этом он заявил на встрече с руководством белорусских СМИ, сообщает агентство Белта.

Он также призвал белорусских режиссеров снимать больше собственных сериалов и ставить их в эфир вместо российских. По словам Лукашенко, белорусские телеканалы должны вещать на собственной, а не на зарубежной платформе. «Это не значит, что мы плохо относимся к [гендиректору «Первого канала» Константину] Эрнсту. Он нормальный, творческий, хороший человек», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я хочу смотреть только свои каналы. Я слишком националистичен в этом плане. Очень прошу вас и жесточайшим образом требую: сделайте телевидение лучше. Чтобы картинка была и подача материала. Чтобы журналист сказал два предложения, но в точку», — заявил Лукашенко.

На базе «Первого канала» и телеканала РЕН ТВ в Белоруссии созданы телеканалы ОНТ и СТВ. По словам руководителя ОНТ Марата Маркова, 46% транслируемого контента создано в Белоруссии, остальная часть покупается у России. «На сегодняшний день увеличение собственного контента всего лишь на 1% в течение года потребует от канала примерно $130 тыс. дополнительных средств», — отметил Марков. В ответ Лукашенко пообещал увеличить поддержку белорусским телеканалам.