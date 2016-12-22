СМИ узнали об отставке главы Volkswagen Маттиаса Мюллера

Глава немецкого автоконцерна Volkswagen Маттиас Мюллер уйдет в отставку, его место займет один из топ-менеджеров компании Херберт Дис. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников газеты Handelsblatt, решение о смене главы Volkswagen будет принято на заседании наблюдательного совета 20 апреля.

Маттиас Мюллер стал генеральным директором Volkswagen в 2015 году, сменив на этом посту Мартина Винтеркорна, ушедшего после «дизельного скандала». Следствие выяснило, что в автомобилях Volkswagen с дизельными двигателями установили некорректное программное обеспечение, занижавшее объем вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этому транспортные средства успешно проходили тесты на экологическую безопасность.

Позднее в автоконцерне признали, что нарушения были допущены в 11 млн машин. В январе 2017 года прокуратура Германии обвинила Винтеркорна в мошенничестве по «дизельному делу». Следствие считает, что экс-глава Volkswagen был в курсе проведения махинаций с программным обеспечением автомобилей.