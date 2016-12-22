Таксисты ряда городов России объявили бойкот агрегаторам

Около 30% таксистов от общего числа пользователей «Яндекс.Такси», Gett и Uber решили бойкотировать эти сервисы. Об этом РБК сообщил председатель профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов.

Таксисты решили устроить бойкот «из-за возрастающей комиссии за пользование этими приложениями». «Я затрудняюсь назвать точное число [участников бойкота], так как у каждого сервиса процент варьируется. Тем не менее, могу сказать, что эта цифра насчитывает около 30% таксистов», — заявил Смирнов. По его словам, дефицита такси не наблюдается, однако есть вероятность увеличения времени ожидания подачи машины.

«Будут ли изменения в условиях взимания растущей комиссии с таксистов за пользование сервисом, пока не ясно. Все будет зависеть от того, как пройдет бойкот и сколько он будет длиться», — подчеркнул Смирнов.

Заместитель председателя межрегионального союза таксистов Андрей Попков заявил РБК, что бойкот пройдет в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Рязани, Йошкар-Оле и Ижевске.

Представитель «Яндекс.Такси» Дарья Тросникова на просьбу РБК прокомментировать ситуацию с бойкотом таксистов сообщила, что «работа идет в штатном режиме».

«Долгое время размер партнерской комиссии «Яндекс.Такси» в Москве был ниже рыночного уровня и зависел от стоимости поездки. В среднем комиссия, например, в тарифе «Эконом» составляла 16% (без учета НДС). Теперь комиссия будет фиксированной, не будет зависеть от цены. Она составляет 18%», — пояснила Тросникова.

Gett вышел на российский рынок с комиссией для таксистов на уровне 15%, и она остается неизменной, рассказала РБК пресс-секретарь Gett Алена Балакирева. По ее словам, жалоб от таксистов в сервис не поступало. «А если поступают, то водители всегда могут приехать, посоветоваться. Мы помогаем найти водителям таксопарки, где другая процентная ставка», — сказала Балакирева. Она отметила, что в связи с «бойкотом» нехватки машин нет.

Осенью 2016 года несколько сотен водителей — партнеров сервиса «Яндекс.Такси», недовольных снижением тарифов, грозились устроить забастовку и не выходить на работу. В результате таксисты отключились от сервиса 23 сентября на три дня. Представители «Яндекс. Такси» утверждали, что сервис работал в обычном режиме.

Как тогда пояснил РБК гендиректор Саморегулируемой ассоциации автомобильных перевозчиков Станислав Швагерус, причиной недовольства водителей стала «критическая ситуация, возникшая после очередного снижения тарифов агрегатором», когда тариф «эконом» в «Яндекс.Такси» снизился до 99 руб. за первые 5 минут или 2 км поездки.