Власти Москвы утвердили семь новых площадок для реновации

Власти Москвы утвердили еще семь площадок для строительства жилья по программе реновации. Об этом на президиуме правительства столицы заявил вице-мэр Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

Две площадки располагаются в Бескудниковском районе, по одной — в Головинском, Тимирязевском, Нагорном, Восточном районах и в Марфино.

На этих площадках, по словам Хуснуллина, будет построено около 55 тыс. кв. м жилья — 11 домов на 939 квартир. Жильем будут обеспечены 2,4 тыс. человек.

Вице-мэр добавил, что одна из площадок, расположенная в Царицыно, исключена из списка. Причиной стали большие обременения по инженерным коммуникациям.

Хуснуллин отметил, что всего в Москве сейчас 242 стартовые площадки, на которых предполагается начать строительство более 530 жилых домов для переселенцев программы реновации. Программа была утверждена 1 августа 2017 года. По ней планируется снести более 5,1 тыс. домов, в которых проживают 1 млн человек.