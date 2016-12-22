Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Италии

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Центральной Италии. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков находился к северу от Рима на глубине 9 км. Сведений о погибших и пострадавших в результате землетрясения не поступало.

В январе 2017 года в Италии в результате землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 лавина сошла на отель. Жертвами стали 29 человек.

В 2016 году в центральной части Италии произошла серия землетрясений. В областях Марке, Умбрия, Лацио и Абруццо были серьезные разрушения.