На преподавателей иркутского вуза завели дело о взяточничестве

Два преподавателя Иркутского государственного университета путей сообщения стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Следствие считает, что в начале апреля фигурантки дела (исполняющая обязанности завкафедрой и преподавательница) через посредника получили от группы студентов деньги за проставление зачетов без фактической сдачи. Сумма незаконного вознаграждения в одном случае составила 35 тыс. руб., в другом — более 140 тыс. руб. После внесения в зачетки подложных сведений обе были задержаны.

​Региональное управление Следственного комитета уточняет, что посредником выступил бывший методист того же учебного заведения.

В январе старший преподаватель этого же вуза была признана виновной в получении взятки за допуск к защите дипломов студентов, которые не писали работы самостоятельно. Региональная прокуратура сообщила, что женщину приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 800 тыс. руб. Ее брат, выступивший посредником в передаче взятки, получил 3,5 года колонии и штраф в 600 тыс. руб.