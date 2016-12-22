Неизвестные обстреляли кортеж боксера Мэйуэзера

Неизвестные обстреляли кортеж боксера Флойда Мэйуэзера и ранили его охранника Грегори ЛаРосу. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в Атланте 9 апреля. По данным агентства, сопровождающие боксера ехали на трех микроавтобусах из ночного клуба.

ЛаРоса получил ранение в ногу. По словам представителей городской полиции, самого Мэйуэзера в обстрелянной машине не было.

Пострадавшего отвезли в больницу, через три часа он ее покинул.

Местное издание AJC.com со слов полицейских сообщает, что стрелок находился на пассажирском сиденье микроавтобуса, подъехавшего к кортежу. Стрельба велась прицельно по конкретному автомобилю.

Мэйуэзер выступал в полусредней весовой категории. Провел 49 боев, не проиграв ни одного. Имеет пять титулов «Боксер года» по разным версиям и является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории профессионального бокса.